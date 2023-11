“Espulsione | me lo sentivo” Grande Fratello | Anita ancora incredula dopo quello che è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ci sono volute 24 ore in più ma alla fine la nuova puntata delnon ha deluso le aspettative del pubblico. Dall’ingresso di Perla Vatiero all’uscita di Giampiero Mughini, che ha spiegato il motivo ai suoi compagni. “Questo è dovuto per vigliaccheria,un mese in cui non ho avuto i miei cinque quotidiani e la mia biblioteca. Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare: c’è un libro che devo consegnare entro dicembre. A questo libro non posso rinunciare”. “Questo mio libro è giunto all’ottavo mese, io vi chiedo scusa. Per me è dolorosissimo. Ognuno di voi è atteso a casa mia per pranzo”. Così si è congedato il giornalista e scrittore, con non poco dispiacere di tutta la Casa che ormai si era affezionata. A parte questa auto-eliminazione, nessun altro è stato costretto a uscire per sempre dalla porta rossa ...