(Di venerdì 17 novembre 2023) Ilha individuato il suo attaccante da 90 per il futuro. Potrebbe arrivare già a gennaio. Ecco di chi si tratta nel nostro focus

Calciomercato - Evacuo in ESCLUSIVA : “Beltran è da seguire - sul colpo Lukaku…”

Calciomercato - Evacuo in ESCLUSIVA : “Beltran è da seguire - sul colpo Lukaku…” VIDEO

Oggi al 'Bambino Gesù' di Roma, come testimonia la fotodi.it, l'attuale Ct dell'Italia e l'ex capitano giallorosso hanno ufficialmente posto fine allo 'scontro' scoppiato nel ...

ESCLUSIVA – Calciomercato Milan, scelto l’attaccante: strategia e budget Pianeta Milan

Spalletti-Totti, l’abbraccio che ufficializza la pace | FOTOGALLERY ESCLUSIVA CalcioMercato.it

Assemblea straordinaria a marzo per cancellare il “diritto di intesa” e modificare i tornei: le dichiarazioni e tutte le novità previste ...Costo tagliando € 15.00 + diritti prevendita. Si specifica infine che, per come da determina dell’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive, i residenti nella Provincia di Cosenza potranno acquistare ...