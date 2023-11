Erdogan ha fretta | con Biden che temporeggia | vuole i Typhoon europei

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) Da quanto riportato dall'agenzia Reuters, il ministro della Difesa Yasar Gular nella giornata di ieri giovedì 16 novembre avrebbe dichiarato che la Turchia ha cominciato le trattative con la Gran Bretagna e la Spagna per acquistare 40 aerei da combattimento Eurofighter, nonostante la Germania si sia opposta al progetto. Di fatto quindista cercando un'alternativa al “forse” ricevuto dagli Stati Uniti riguardo la vendita di moderni F-16, una vicenda nata molto tempo fa e mai risolta, dopo che nel luglio del 2019 la Turchia fu espulsa dal programma F-35 perché colpevole di aver acquistato i missili antiaerei S400 dalla Russia. “Stiamo lavorando sugli appalti”, ha detto Gular in un'audizione parlamentare ad Ankara, “ora il Regno Unito e la Spagna stanno facendo sforzi per convincere la Germania a dare il suo assenso, anche se non stiamo ...