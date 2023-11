Equipaggio non si presenta e il volo viene annullato Dicono di essere stati rapiti e derubati ma la verità viene a galla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sono arrivati così in ritardo che ilsul quale dovevano prestare servizio è stato cancellato. È il 5 settembre scorso quando tre membri dell’di unBritish Airways non sino in tempo all’aeroporto di Rio de Janeiro per partire alla volta di Londra. Ile i tre si giustificano dicendo di. Ma la compagnia aerea non ci crede e così partono le indagini: tutto inventato. Secondo le forze dell’ordine infatti i tre hanno fatto festa, bevuto e assunto droghe. Prima hanno gozzovigliato a Rio, zona porto, poi si sono separati. Uno di loro è andato a cercare droga nella favela del Complexo do Alemão: si è svegliato per ...