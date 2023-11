Enzo Jannacci | a dieci anni dalla scomparsa un album con registrazioni private e inediti - Il figlio Paolo | Papà ora è un punto di

Enzo Jannacci - fuori il brano inedito Non posso sporcarmi il vestito

'Non posso sporcarmi il vestito' - il brano inedito di Enzo Jannacci

Un docufilm che dovrebbe vedere chi lo rimpiange e chi non l'ha mai conosciuto : dagli esordi con Celentano ai duetti surreali con Enzo Jannacci - quelli con Mina e con Maria Monti. Dalla carriera in Rai al teatro canzone

Leggi Anche '- Vengo anch'io', arriva nelle sale il nuovo film di Giorgio Verdelli L'album Il vinile '- Qualcosa da ascoltare - tra inediti e rarità' rende omaggio alla memoria e alla ...

Enzo Jannacci irraggiungibile. Il figlio Paolo: "In archivio una miniera di musica" Il Secolo XIX

Esce "Qualcosa da ascoltare - tra inediti e rarità", registrazioni casalinghe e dal vivo come un film noir. La video intervista di ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...