Enzo Decaro e un Moliere napoletano con “Avaro immaginario” al teatro Parioli

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Non è ‘L’’ e neanche ‘Il malato’, ma c’è tutto– e non solo, a cominciare dalla tradizione dei De Filippo – in ‘L’’ proposto dain qualità di regista, adattatore del testo e attore protagonista, affiancato fra gli altri da Nunzia Schiano, fino a domenica aldi Roma. “E’ un viaggio nel, quello di, ma è anche un viaggio nel tempo, nel Seicento: un secolo pieno di guerre, di epidemie, di grandi tragedie ma anche di profonde intuizioni e illuminazioni”, si spiega nelle note di regia. Protagonista di questo viaggio, al tempo stesso reale e, da Nola a Versailles, è una compagnia ...

Il paese dei jeans in Agosto, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Simona Bosco Ruggeri. Un film con Lina Siciliano, Pasquale Risiti, Rosalia Porcaro, Antonino Bruschetta,. Da giovedì 23 novembre al ...

Enzo Decaro. L'avaro immaginario. Al Teatro Parioli a Roma Paese Italia Press

Al Teatro Parioli Enzo Decaro in “L’avaro immaginario” Agrpress

Non possiamo e dobbiamo pensare che un talento, un artista e un amico come Massimo Troisi non ci sia più. Ogni volta che si parla di lui ci viene restituito un mito che non tramonta e che si rinnova n ...Riparte la stagione del Teatro Mascagni di Chiusi, con un cartellone di grandi protagonisti. Ad andare in scena saranno tagli altri Drusilla Foer, Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Enzo Decaro, Anna ...