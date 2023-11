(Di venerdì 17 novembre 2023) L'attore, anche regista, affiancato da Nunzia Schiano Non è ‘L’’ e neanche ‘Il malato’, ma c’è tutto– e non solo, a cominciare dalla tradizione dei De Filippo – in ‘L’’ proposto dain qualità di regista, adattatore del testo e attore protagonista, affiancato fra gli altri da Nunzia Schiano, fino a domenica aldi Roma. “E’ un viaggio nel, quello di, ma è anche un viaggio nel tempo, nel Seicento: un secolo pieno di guerre, di epidemie, di grandi tragedie ma anche di profonde intuizioni e illuminazioni”, si spiega nelle note di regia. Protagonista di questo viaggio, al tempo stesso reale e, ...

Il paese dei jeans in Agosto, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Simona Bosco Ruggeri. Un film con Lina Siciliano, Pasquale Risiti, Rosalia Porcaro, Antonino Bruschetta,. Da giovedì 23 novembre al ...

Enzo Decaro. L'avaro immaginario. Al Teatro Parioli a Roma Paese Italia Press

Enzo Decaro e un Moliere napoletano con 'Avaro immaginario' al teatro Parioli Adnkronos

Non è 'L'avaro' e neanche 'Il malato immaginario', ma c'è tutto Moliere - e non solo, a cominciare dalla tradizione dei De Filippo - in 'L'avaro immaginario' proposto da Enzo Decaro in qualità di ...Non possiamo e dobbiamo pensare che un talento, un artista e un amico come Massimo Troisi non ci sia più. Ogni volta che si parla di lui ci viene restituito un mito che non tramonta e che si rinnova n ...