Energia in Campania | oltre la metà da fonti rinnovabili | + 21% sul 2022 Più impianti | ma meno potenza

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Da un lato unacostituita da un grande fermento, fatto di amministrazioni pubbliche, imprese e territori che si muovono in tante direzioni diverse per realizzareda. Dall’altro, numeri che si confermano ancora bassi rispetto alla capacità potenziale di realizzazione, agli obiettivi climatici al 2030 e alle mancate opportunità di innovazione e di welfare strutturale per imprese e famiglie. Inci sono 3,5 gigawatt didaelettriche, che nelhanno dato una produzione dipari a 6 terawattora. Il numero diè aumentato del 21% rispetto al 2021, ma lasoltanto del 6% (sono stati installati 187 MW nel ...