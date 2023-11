Energia | al via Hello CleanTech 2 0 | soluzioni green per imprese e startup

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sono aperte le candidature per2.0, la seconda edizione del programma promosso da EIT InnoEnergy, con scadenza il 15 dicembre 2023, che si propone di individuareenergetiche sostenibili. L’obiettivo del programma è creare una piattaforma che consenta a start-up, innovatori e ricercatori di raggiungere società internazionali e stabilire una potenziale cooperazione. In particolare, sono 9 le aree in cui i partecipanti possono candidarsi: Energy storage;hydrogen; Carbon tech; Heat decarbonisation; Battery recycling; Smart grid; Circular economy & Bioeconomy; Renewables; Digital solutions. Possono partecipare al bando persone fisiche e giuridiche che sviluppanotecnologiche rispettose dell’ambiente progettate per il settore delle. I ...

Rinviato l'esame del decreto Energia - non va in Cdm

Il nuovo dl Energia rinviato per supplemento di istruttoria

Decreto energia e bollette : i 3 motivi per cui il governo ha rinviato tutto

Roma - furto di energia elettrica negli alloggi popolari di via dell’Archeologia : beccati e ‘ladri’

... deciso dopo illibera dell'Aiea (Agenzia Internazionale per l'Atomica). Entrambe le parti, sottolinea il comunicato cinese, 'hanno convenuto di trovare un modo adeguato per risolvere la ...

Avviso interruzione energia elettrica in Via Tramazzo in data 21-11 ... Comune di Fiesso d'Artico

DL Energia, via libera alla Camera Staffetta Quotidiana

“Qualche settimana fa le cronache locali hanno riportato la notizia che la Get-Energy, società che progetta, costruisce ...Fervono i preparativi per festeggiare dal vivo il giornalista Giuseppe De Carlo, sabato 2 dicembre 2023 alle ore 22:00, all’Accademia, sita in Via Piave a Napoli con un bel cabaret di bontà deliziose ...