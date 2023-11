Ormai Twitter - X si sta espandendo a macchia d'olio : dopo il supporto per le dirette web e le relative chat e l'introduzione delle chiamate audio e video, il social network diha dato il via al rollout alla sezione dedicata alle ricerche di lavoro su X. La funzione è accessibile anche dall'Italia! Per accedere al portale di X dedicato alle offerte di lavoro , vi ...

Elon Musk ha dato ragione a un post antisemita WIRED Italia

Starship pronta al lancio: SpaceX di Elon Musk ci riprova con l'astronave destinata alla Luna e a Marte. Diretta ilmessaggero.it

Ecco come si usa la nuova sezione 'Jobs' di X.com: Twitter si allarga e ospita le offerte di lavoro in tutto il mondo!X (ex Twitter): l’Unione Euroipea pronta a bloccare a pubblicità a causa delle troppe fake news riferisce Politico ...