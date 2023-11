Elon Musk approva post antisemita su X | Casa Bianca | “Ripugnante promozione dell’odio”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) –finisce in una nuova polemica per averto, in quanto proprietario di ‘X’, un tweetche sosteneva in sostanza che l’aumento dell’antisemitismo online era in realtà colpa degli ebrei che promuovono “l’odio contro i bianchi”. Non si sono fatte attendere le reazioni tra cui spicca quella dellache condanna “con fermezza questae razzista. Va contro i nostri valori fondamentali come americani”. Secondo laquestinon fanno che ripetere una teoria del complotto popolare tra i nazionalisti bianchi. “È inaccettabile ripetere queste orribili menzogne” e ...