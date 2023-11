Elite League Under 20 | Italia show | 3-0 all’Inghilterra

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’20 di Bollini travolge 3-0 l’Inghilterra a Doncaster nel match diU20. Si tratta della terza vittoria consecutiva per gli azzurrini dopo quelle in Repubblica Ceca e quella di Catanzaro contro la Polonia. In evidenza Luis Hasa, autore di una doppietta (37? e rigore al 90?) e Filippo Missori (Sassuolo), in gol di testa a tre dalla fine. “Un 3-0 che fa un grande onore alla maglia azzurra – le parole del tecnico -. Una vittoria di prestigio che racconta quanto questi ragazzi sappiano lottare per la maglia. Abbiamo giocato contro una squadra forte tecnicamente e veloce, ma avevamo studiato i loro difetti”. “Davvero una grande serata – ancora Bollini -. Sappiamo la rivalità tecnica che c’è trae Inghilterra, e questo risultato è il frutto della crescita del gruppo”. ...