Elisabetta I | la sua ascensione al trono | era il 17 novembre 1558

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non era nata per essere regina,I; eppure, come sarebbe accaduto alla sua omonima più celebre secoli dopo, ild’Inghilterra era nel suo destino. Figlia dell’irrequieto Enrico VIII e della sua seconda moglie, Anna Bolena, era venuta al mondo in un momento storico estremamente complesso: suo padre aveva sposato in gran segreto la giovane dama di compagnia di Caterina D’Aragona, sua prima consorte, scacciata per non avergli donato un erede maschio. Il suo divorzio e le nuove nozze avevano innescato una reazione a catena che aveva portato alla scomunica del sovrano e al conseguente scisma dalla Chiesa di Roma. Ciononostante, neanche questa unione aveva regalato al re il tanto agognato principe, e la sventurata Anne Boleyn era stata condotta al patibolo. La futura monarca, dunque, era rimasta orfana di madre a soli tre anni. Il dispotico ...