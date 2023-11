Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia | gelo a Verissimo | la verità sul loro rapporto

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel corso della recente puntata di, in cui Silvia Toffanin ha celebrato i 35 anni di Striscia la Notizia, hanno fatto discutere. Le ex Veline del tg satirico hanno mandato un videomessaggio, ma a colpire è stata la rispettiva lontananza. Ecco cosa è successo. Una delle ultime puntate diandate recentemente in onda ha lasciato spazio alle celebrazioni per Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha difatti celebrato i 35 anni di storia e ha visto diversi volti noti coinvolti nel corso degli oltre tre decenni di messa in onda. Per l’occasione, Silvia Toffanin ha incentrato l’intera puntata sulla storica trasmissione, aprendo le porte del proprio studio a molti ospiti, alcuni dei quali in videocollegamento, fra cui Gerry ...