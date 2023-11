“Effetto Schlein” | il dato a sorpresa nel sondaggio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo la manifestazione dell’11 novembre a Roma, il Pd si spinge sino alla soglia del 21%. Questo è quanto emerge dalcommissionato dal Nazareno a Winpoll. La, considerata la “leader più credibile” per guidare una coalizione progressista, si presenta come una valida alternativa alla maggioranza di centrodestra.LEGGI ANCHE:ne, Governo Meloni bocciato dagli italiani: dati eclatanti Laè seguita da Conte al 33%, Calenda con un 11% e Renzi con un 8% Lo scettro di “leader più credile” viene assegnato a Ellydal 48% di un campione composto da elettori di Pd, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, +Europa, Italia Viva e Azione. A seguire, Giuseppe Conte al 33%, poi Carlo Calenda (11%) che precede Matteo Renzi (8%). Il primo partito rimane FdI Fdl rimane in testa ...

Il dato ritenuto più interessante dai dem è legato al 6,9% di elettori che alle Politiche 2022 non ha votato per il Pd e che oggi invece dichiara di essere pronto a farlo. Oltre metà (...

Secondo il rilevamento Winpoll commissionato dal Nazareno, i dem guadagnano il 6,9% degli elettori rispetto alle elezioni 2022 ...