Educazione sessuale | la proposta dell’Aied | “Obbligatoria dalle elementari e formazione per i docenti”

(Di venerdì 17 novembre 2023) In un'epoca dove l'accesso all'inè più facile che mai, è sorprendente scoprire che quattro adolescenti su dieci si rivolgono ai social media per informazioni sulla sessualità, mentre altrettanti cercano risposte tra i loro coetanei. L'articolo .

Educazione sessuale nelle scuole in Italia : una legge mai approvata

Educazione sessuale - il M5S : “Va insegnata a scuola. Se una bambina non vuole essere abbracciata da un suo compagno dobbiamo spiegare che è un suo diritto”

Per oltre la metà degli adolescenti italiani Internet è la principale fonte di informazine sui temi della sessualità. Una scarsa e approssimativa educazione sessuale può avere ripercussioni anche sulla salute riproduttiva futura

Educazione sessuale - gli adolescenti la scoprono dai social. La proposta dell’Aied : “Obbligatoria dalle elementari e formazione per i docenti”

... ha lanciato una nuova proposta politica: l'e affettiva diventi un diritto delle ragazze e dei ragazzi italiani, così come accade per i coetanei di tutta Europa, tranne quelli di ...

Educazione sessuale, gli adolescenti la scoprono dai social. La ... la Repubblica

L'educazione sessuale a scuola: i fallimenti da cui ripartire Domani

ROMA, 17 NOV - Riparte la mobilitazione per l'educazione sessuale-affettiva nelle scuole italiane. La proposta è stata lanciata durante il convegno per i 70 anni dell'Aied-Associazione Italiana per l' ...I numeri più preoccupanti sono i 'late presenters', ovvero le persone che presentano una diagnosi tardiva; probabilmente si tratta di persone ...