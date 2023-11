Educazione sentimentale nelle scuole | Cortellesi | “Scandaloso non sia già prevista” Sui social è dibattito | “Aboliamo l’ora di religione per fargli spazio”

Educazione sentimentale nelle scuole - Cortellesi : “Importante”. Sui social è dibattito : “Aboliamo l’ora di religione per fargli spazio”

Crepet : “Fondamentale Inserire Educazione Sentimentale a Scuola - ma c’è un Problema - Non Abbiamo Nessuno che Potrebbe Insegnarla”

Femminicidio - Littizzetto : “Per me bisogna ripartire dalla scuola - dall’educazione sessuale e sentimentale. Le leggi sono importanti - ma si deve partire dal basso”

Crepet : “Non so chi potrebbe insegnare educazione sentimentale in classe. In base a quale percorso? Mi pare un progetto troppo ambizioso”