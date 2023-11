(Di venerdì 17 novembre 2023) “Altro che prendere tempo, laè un’iniziativa articolata che serve a rispondere a un problema complesso, non una bandierina da poter sventolare durante la campagna elettoraleContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nuove super batterie - ecco come il sale cambierà la nostra tecnologia

Potrebbe essere lasola occasione per vedere una supernova dalla Terra , ma non sappiamo se accadrà oggi o tra 100.000 anni. E proprio per questo motivo, qualunque nuova informazione che ...

“Ecco la nostra alternativa non populista al salario minimo”. Parla Rizzetto (FdI) Il Foglio

La Coldana è una delle nuove stelle Michelin: ecco la nostra ... Gambero Rosso

Dopo la vittoria con la squadra allenata da coach Della Lunga, al PalaLiuti arriva l’altra formazione che corre per acciuffare il primato del girone.Nella casa del Grande Fratello un concorrente si è reso protagonista di una bestemmia: da parte della direzione potrebbe arrivare una squalifica. Possibile squalifica in arrivo all’interno della casa ...