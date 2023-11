Ecco i tre messaggi vocali | Bobo Vieri | una bomba su Adani | Cassano e Ventola

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) "LaTV non esiste più, oggi c'è laTV”, è stato l'attacco di Lelepochi giorni fa, che insieme a Nicolae Antonioavevano rilasciato un comunicato spiegando le ragioni dell'addio dal format ideato da Christian. Lo stesso ex attaccante dell'Inter che nella giornata di giovedì ha fatto sapere attraverso il suo avvocato di ricorrere a vie legali in caso di contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell'immagine privata e pubblica di esso stesso. Venerdì, poi, è comparsa una storia sul profilo Instagram, in cui ha parlato in prima persona e vuota il sacco: "Mi mandarono tree non si sono più presentati — ha esordito — In questi giorni hanno parlato in tanti, ...