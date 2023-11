È il giorno dello sciopero | le manifestazioni e i cortei nelle città

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo una settimana di polemiche e di duri scontri politici prende il via logenerale proclamato da Cisl e Uil. Un venerdì 17 che sarà anche un venerdì nero, almeno lungo tutto il corso della mattinata.scuole, nel pubblico impiego, nell'università, negli ospedali e nei comparti della sanità e alle Poste i lavoratori saranno autorizzati a incrociare le braccia per otto ore, coprendo un turno intero. Il settore dei trasporti, quello su cui i sindacati puntavano di più, dopo la lettera di precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini avrà lo stop autorizzato solo dalle 9 alle 13. Escluso, invece, il trasporto aereo. Quella di oggi è la prima tappa di cinque giornate diproclamate dai due sindacati per protestare contro la manovra e le politiche economiche del governo Meloni. Sono previste ...

A Parma il presidio in piazza Garibaldi è scattatoo alle 10. Un ulteriore momento di mobilitazione è già in programma per venerdì 24 novembre per tutti i settori che non scioperano il 17 novembre.Il leader della Cgil parla dal palco di Piazza del Popolo a Roma. “Noi abbiamo in testa di dare un futuro all’Italia che passa dai giovani”. Bombardieri (Uil): “Salvini guarda questa piazza, studiala ...