È escluso il ritorno di Gabri Veiga al Celta

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Calcio iberico: 16/11/2023 alle 20:09 CET Il centrocampista dell’Al-Ahli non può rientrare a causa del regolamento della Liga In questa stagione non ha avuto le prestazioni previste nella squadra saudita Nonostante le informazioni indicassero che ilera partito trattative con l’Arabia Saudita Al Ahli per ilditutti in prestito fino al termine di questa stagione, alla squadra guidata da Rafa Benítez alla fine il suo desiderio non si avvererà: Le regole della Liga lo impediscono. Il centrocampista non può tornare al club dopo la sua partenza ad agosto, visto che contro l’Osasuna ha giocato 17? nella prima giornata. Entrambi i club hanno concordato lo scorso agosto il trasferimento del nazionale Under 21 alla squadra araba, che ha pagato al ...