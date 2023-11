Dr Max conquista l' Italia | rilevati i 130 esercizi di Neo Apotek

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 17 novembre 2023) Colpo grosso nel mondo farmaceutico. Il Gruppo Dr. Max, uno dei più importanti network specializzati nella gestione delle farmacie in Europa, presente sul mercato europeo dal 2014 e con oltre 3.000 punti vendita fisici e online, ha annunciato l'acquisto di NeoSpa, azienda di spicco nel mercatono con oltre 130nel nostro Paese. Una mossa strategica che porta il numero totale di farmacie Dr. Max a oltre 210 in. Tra gli advisor dell'operazione figura anche Rothschild. L'aggiunta rafforza ulteriormente la presenza del Dr. Max sul territorio, con un impatto significativo sia nelle località turistiche che nelle città metropolitane, in particolare Milano, Venezia, Verona, Bergamo e Torino. Segui su affarni.it