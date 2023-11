Dossier Povertà 2023 Iodice | “Basta toppe | urge politica nazionale concreta per il Sud”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 17 novembre 2023) Caserta. “E’ stato presentato questa mattina, presso la Facoltà di Ingegneria di Aversa, il ‘’ della Caritas Diocesana, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti, da cittadina e da politico, per l’aiuto che quotidianamente fornisce ai meno abbienti”. A parlare è l’On. Reg. Maria Luigia. “Sono emersi – spiega la Consigliera Regionale casertana – dati preoccupanti per ciò che riguarda la Regione Campania e la provincia di Caserta. In ‘Terra di Lavoro’ tre famiglie su cinque sono in difficoltà, soprattutto i nuclei monoreddito hanno problemi ad arrivare a fine mese. In Campania quasi una persona su due sarebbe a rischio. Inoltre, tanti giovani preferiscono, una volta raggiunta la maggiore età, trasferirsi al Nord o addirittura oltre i confini nazionali. L’occupazione ...