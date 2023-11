Donna uccisa nel Casertano | il figlio resta in cella ma il gip dispone la perizia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiResterà per ora in carcere il 29enne Francesco Plumitallo, in carcere da martedì 14 novembre per aver ucciso in casa a Capodrise (Caserta), strangolandola, la madre 54enne Patrizia Vella Lombardi (conosciuta con il nome di Rosa): lo ha stabilito il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Grammatica, che ha convalidato l’arresto ed emesso ordinanza in carcere; il gip ha però anche deciso, accogliendo l’istanza presentata dai difensori del 29enne, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, di disporre unapsichiatrica sul giovane mediante l’incidente probatorio, strumento che permette di cristallizzare la prova già in fase di indagini preliminari; l’esame specialistico, per cui è stato nominato il professor Raffaele Sperandeo (consulente di parte incaricato dai legali il psichiatra ...