Domenica ecologica a Roma | riparte la giornata dedicata alla qualità dell’aria L’Ass Alfonsi | “Spettacoli ed eventi ai Fori Imperiali”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Come previsto dal calendario 2023-2024 fissato dGiunta capitolina nel settembre scorso in adempienza alle misure indicate dnormativa europea, nazionale, regionale e comunale per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico,19 novembre sarà la prima delle cinque ‘domeniche ecologiche’ con il relativo blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella nuova ZTL “Fascia Verde” dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, come disposto dall’Ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri n.121 del 16 novembre 2023. Tra le deroghe del provvedimento rientrano: i veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o GPL; i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati ma solo se marcianti a GPL o metano e omologati in classe ...