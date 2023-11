Djokovic-Alcaraz | a che ora la semifinale delle ATP Finals | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) I primi due del ranking mondiale in singolare si affronteranno nel penultimo atto alle Nitto ATP2023 di tennis: lo spagnolo Carlos, numero 2, ha vinto il Gruppo Rosso e sfiderà dunque il serbo Novak, numero 1, secondo classificato nel Gruppo Verde. Laè in programma domani, sabato 18 novembre, nell’ultimo match in programma, dunque i due scenderanno in campo non primaore 21.00, dopo il doppio Rajeev Ram/Joe Salisbury-Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin, che inizierà non primaore 18.30. Per le Nitto ATP2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile per tutti i match su Sky Sport Tennis, per i singolari anche su Sky Sport Uno, e per l’incontro di Sinner anche su Rai 2 HD ed in differita nella notte su Rai Sport ...