Discese libere femminili Zermatt-Cervinia 2023 | programma | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il, la data, gli, latv e streaming delle duedi, gare valevoli per la terza tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Le prove sono previste rispettivamente per sabato 18 e domenica 19 novembre, cono d’inizio fissato in entrambi i casi alle 11.45. Il Bel Paese può schierare un massimo di nove atlete ma sono ben tredici le azzurre convocate per l’appuntamento al confine tra Svizzera e Italia. Si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier, Monica Zanoner e Vicky Bernardi. CALENDARIO E TAPPE DELLA ...