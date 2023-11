Diretta Non ci riusciamo Gaza | la situazione precipita Blitz senza preavviso nell' ospedale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Proseguono le operazioni di Israele aCity.e ultime ore è stata distrutta la casa del leader di Hamas Haniyeh (rifugiato in Libano) ed è stato trovato il cadavere di una donna presa in ostaggio il 7 ottobre. Nel mirino ancora i tunnel sotto gli ospedali della capitale della Striscia. Di seguito gli aggiornamenti in direta. Ore 6.17 - "Nona ridurre le vittime civili" Israele sta facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo mentre combatte Hamas a, anche lanciando volantini che li avvertono di fuggire, ma i suoi tentativi di ridurre al minimo le vittime "non hanno avuto successo". E' quanto detto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista all'emittente statunitense Cbs News."Ogni morte di civile è una tragedia - ha aggiunto Netanyahu, come ...