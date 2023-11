DIRETTA MotoGP | GP Lusail 2023 LIVE | Raul Fernandez svetta | Martin e Bagnaia centrano la top10

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.08 Il venerdì disi chiude qui. Grazie per la cortese attenzione a domani! Buon proseguimento di serata. 19.06 Si chiudono pre-qualifiche davvero vibranti con incognite a non finire!entrano non senza fatica nellae ripartono nella loro battaglia.davanti a un ottimo Di Giannantonio. 19.04chiude in vetta su Di Giannantonio e Vinales, quarto Binder, poi Aleix, Marini,, Augustoe Marc Marquez. Out Morbidelli, Bezzecchi e Bastianini 19.02 Non migliora quasi nessuno, ci provano Marini e Pol Espargarò. Il ducatista ...