DIRETTA MotoGP | GP Lusail 2023 LIVE | gomme e temperature mettono in difficoltà Martin | Bagnaia insegue Vinales

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26scuote la testa e torna ai box. Marini si rilancia e nel T1 si ferma a 2 soli millesimi da. Diventano 12 nel T2, quindi molla nel T3. 18.24si ferma ai box, mentre Marini doppia soft inizia a spingere sul serio. Il portacolori del team Mooney VR46 chiude in nona posizione a 834 millesimi. 18.22 In questo momento i piloti procedono tutti su tempi alti.inizia con il suo migliore T1, poi perde 2 secondi al T2. Lo spagnolo è 22° a 3.387. 18.20prosegue ma rimane su tempi alti, mentre tornano in pista Marini e Marquez. 18.18 Fermi ai box quasi tutti i piloti trannecon doppia media che si rilancia. Miller, con hard e hard, intanto, nel T4 senza conseguenze. 18.16 ...

Due sprint, due gare, due piloti in lotta per il titolo mondiale: ogni turno, ogni sessione è fondamentale. Ma, naturalmente, non si parla solo della sfida tra Bagnaia e Martin, ma anche della Honda, ...