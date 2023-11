Diretta Italia-Macedonia del Nord 1-0 | gol di Darmian

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Jorginho sbaglia un calcio di rigore. Doppietta di Atanasov nella ripresain campo contro ladelnel match valido per il gruppo C di qualificazione agli Europei del 2024 allo stadio Olimpico di Roma. Il ct Spalletti sceglie l’attacco leggero composto da Berardi, Raspadori e Chiesa. In cabina di regia c’è Jorginho. Dall’altra parte il ct Milevski si affida a Miovski unica punta. Pronti, via e Chiesa – al rientro in azzurro dopo 5 mesi – viene toccato duro al ginocchio destro. L’esterno recupera e al 7? è autore del primo tiro in porta: si accentra da sinistra, destro centrale da 20 metri. Al 13? l’passa con una splendida azione in verticale. Imbucata di Jorginho per Raspadori e tocco delizioso, tutto inutile però per il fuorigioco dell’attaccante del Napoli. Il vantaggio azzurro è ...