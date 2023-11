Diretta Italia - Macedonia 3 - 0 | sblocca Darmian | poi doppietta Chiesa LIVE

(Di venerdì 17 novembre 2023) L'di Spalletti scende in campo per una gara fondamentale contro laper le qualificazioni a Euro 2024 . Agli azzurri serve una vittoria per non avere problemi contro l'Ucraina . ...

L'di Spalletti scende in campo per una gara fondamentale contro la Macedonia per le ... Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma fissato per le 20:45: segui la sfida in

Biathlon - Sabato alle 9.20, in diretta su Fondo Italia la sprint del test Italia-Germania in Val Martello: start list e ... FondoItalia.it

Palla a due Venerdì 17 novembre, ore 20.15, diretta Sky Sport Arena e DAZN. 3° quarto - Al 21' da due Mitoglou e da tre per Belinelli al 21'. Arriva però il quarto fallo di Hackett, ma Belinelli con ...21:37 - Squadre a riposo, Italia in vantaggio 3-0. Decidono fin qui il gol di Darmian e la doppietta del bianconero Chiesa. Da segnalare anche un calcio di rigore fallito da Jorginho.