LIVE Alcaraz-Rublev 7-5 - 6-2 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : lo spagnolo domina il russo e rimane in corsa per le semifinali

...-si gioca l'accesso alle semifinali delle Nitto Atp Finals contro Medvedev , già qualificato. Al Pala Alpitour di Torino va in scena l'ultima giornata del Gruppo Rosso: segui inla ...

ATP Finals 2023, oggi Medvedev-Alcaraz e Zverev-Rublev: si decide l'avversario di Sinner in semifinale, orari TV e ... Fanpage.it

Diretta Alcaraz-Medvedev: segui il match delle Nitto Atp Finals LIVE Corriere dello Sport

Una superficie così veloce come quella del cemento del Pala Alpitour di Torino sicuramente non favorisce il gioco di Carlos Alcaraz, anche se il giovane ... La loro partita potrà esser seguita in ...1) Indipendentemente dal punteggio, se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV e A. RUBLEV batte A. ZVEREV, allora C. ALCARAZ vince il girone e D. MEDVEDEV si qualifica come secondo. 2) Indipendentemente dal ...