Di Maggio FDI | “Non bisogna avere paura dei voti Si può recuperare sempre un brutto voto”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Nondei. Iaffermano che tu esisti, che c’è differenza se ‘lanci palline in classe’ o, invece, ti assumi delle responsabilità, che il valore dell’impegno è frutto degli sforzi quotidiani, piccoli o grandi che siano. Che unsi puòperché nella scuola, così come nella vita, le porte in faccia non sono sconfitte ma punti da cui ripartire”. L'articolo .