Deschamps | «Thuram più efficiente da attaccante! Può migliorare»

(Di venerdì 17 novembre 2023)nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’impegno tra Francia e Gibilterra per le qualificazioni a Euro2024, come Kylian Mbappé ha parlato anche lui di Marcuse del suo ruolo all’Inter. FASE DI CRESCITA – Didierha speso anche lui belle parole per Marcuse il suo “nuovo” ruolo. All’Inter il centravanti francese ha trovato più continuità: «Ha questa capacità di vedere gli spazi e di crearne altri per i compagni. È piùin zona gol e può ancorada questo punto di vista, ma fa parte della sua progressione. È un giocatore giovane. È soddisfatto e ha tanta fiducia. Non è la prima volta che gioca da centravanti, ora lo sta facendo con più continuità all’Inter. Il prossimo passo sarà quello di segnare con più ...

