Denis | “Con Mazzarri al Napoli la risalita è possibile”

Denis Alibegovic nuova bocca di fuoco della Paperdì Caserta. Ora poche parole e via con il PalaPiccolo

Denis Mukwege - il Premio Nobel per la Pace corre per la presidenza del Congo

Denis : «Con Mazzarri il Napoli ha iniziato a fare cose importanti in Italia e in Europa»

Denis : "Con Mazzarri il Napoli ha iniziato a fare cose importanti in Italia e in Europa"

Le parole di German, ex attaccante argentino, sul ritorno di Walter Mazzarri al Napoli. Tutti i dettagli Germanha parlato a La Gazzetta dello Sport del Napoli. L'argentino si è espresso su Walter Mazzarri, suo ex allenatore proprio in azzurro. ...

Denis: «Con Mazzarri il Napoli ha iniziato a fare cose importanti in ... IlNapolista

Denis: “Con Mazzarri il Napoli può risalire, ma l’Inter è molto forte. E la Juve vince…” fcinter1908

ADVtraining.it è un portale di formazione sul Turismo, e propone corsi di Formazione Turistici per agenti di Viaggio, Corsi E-learning, premi per coloro che risulteranno i migliori agenti, ed Eventi s ...L'ex attaccante German Denis nella sua lunga carriera italiana è transitato ... Poi è un allenatore competente e capace". "Con lui una risalita è ben più di una possibilità. Però l’Inter è molto forte ...