Delio Rossi | «Una squadra che si chiama Sampdoria è destinata a lottare per la A»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023), ex allenatore della, ha parlato a MediaGol.it della stagione in Serie B dei blucerchiati, ex allenatore della, ha parlato a MediaGol.it della stagione in Serie B dei blucerchiati. PAROLE – «Lache retrocede dalla Serie A si presume che debba fare un campionato di vertice. Se sono nella parte destra della classifica significa che il campionato non sta andando. Unache siper la A, anche se poi gioca con i ragazzi della Primavera. Anche in questo caso, se hanno deciso di continuare con Pirlo vuol dire che l’hanno ritenuto adeguato».