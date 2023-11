DelFes | Crotti | “Vogliamo recitare ruolo da protagonista”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ una squadra che ha voglia di fare, tutti i ragazzi sono disponibili. Qualcosa sicuramente abbiamo provato ad inserire. In una settimana non è che si può fare chissà cosa”. Parla così il Alessandro, coach dellaAvellino alla vigilia del derby contro la Paperdi Caserta in programma per domani sera (ore 20.30) al Palajacazzi. “Affrontiamo una squadra frizzante – afferma il trainer di Crema – Ma allo stesso tempo imprevedibile dobbiamo avere costanza, mentalità e attitudine difensiva soprattutto cancellando gli up and down delle ultime partite”. “Gli obiettivi devono crearseli i giocatori – afferma– Noifare il meglio possibile, tutte le partite hanno grande valore. Siamo un pò attardati maun ...