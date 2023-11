Dario Cosmi | il soldato morto per malattia | solo ora viene fuori la verità | fu usato come cavia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Oggi, venerdì 17 novembre,avrebbe compiuto 100 anni. Ma la vita delitaliano si è interrotta quando ne aveva soltanto 23, il 18 marzo del 1945, in un lager nazista. Nei documenti ufficiali consegnati alla famiglia, che a Teramo attendeva di conoscere il suo destino, la causa...

commenta Il 17 novembre avrebbe compiuto 100 anni, ma non ne aveva neanche 23,, soldato del Genio, originario di Teramo, quando morì quel 18 marzo del 1945 in un lager nazista. 'Per malattia', fu dichiarato sui documenti ufficiali degli anni Cinquanta consegnati ...

