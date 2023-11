Dallo sbavatore al sessatore di pulcini | ecco i mestieri più strani e dove trovarli

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Il mondo del lavoro è bello perché è vario e spesso, dietro a un nome curioso, si scoprono professioni dimenticate ma essenziali per i comparti produttivi del Bel Paese. Lo sa bene iziwork, startup nata con l’obiettivo di migliorare l’accesso al mondo professionale, digitalizzando e ottimizzando i processi di ricerca e selezione del personale grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, che ha stilato la classifica dei tre lavori piùper le proprie ricerche di lavoratori in somministrazione. Anche se il nome può far immaginare una professione veterinaria a stretto contatto con gli aracnidi, i ragnisti sono in realtà gli addetti che si occupano di utilizzare l’escavatore ‘ragno’: un particolare tipo di macchina movimento terra utilizzata su terreni impervi e ripidi, con inclinazioni superiori ai 30° che serve per eseguire scavi, ...