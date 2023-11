Dall’Eccellenza alle pagine di sport internazionali | il video del gol in rovesciata dell’attaccante dell’Osimana fa il giro del mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un gol in, gli spalti che urlano. Forse per l’attaccante, squadra marchigiana del campionato di Eccellenza, Lorenzo Alessandroni, poteva bastare anche questo: aver riportato il match contro il Castelfidardo di domenica 12 novembre sull’1 a 1, con una spettacolare rete al 94?. Eppure per il giocatore è arrivato molto di più: il successo internazionale. Sì perché le immagini della sforbiciata hanno fatto, letteralmente, ildel, diventando virali e finendo anche su una pagina social da quasi 70 milioni di follower, la community 433. Una performance incredibile per l’attaccante classe 1994 che ha poi raccontato di aver agito “d’istinto”. Immagini ufficio stampa Usd Osimana L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.