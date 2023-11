Dal Washington Post a El Pais | la mostra su Tolkien fa il giro del mondo La sinistra reagisce con astio

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dala Elpassando per il Daily Telegraph, lasuinaugurata allo Gnam di Roma il 15 novembre sbarca sui giornali stranieri come un caso culturale e politico per la presenza entusiasta della premier Giorgia Meloni. Iltenta di esplorare in un lungo articolo i motivi che hanno fatto del papà degli Hobbit un autore di culto per la destra italiana e lo rintraccia nei Campi Hobbit che dal 1977 al 1980 portarono i militanti dell’allora Msi a superare lo stereotipo del neofascista violento. Quell’immagine anacronistica si trasformava nel pacifico Hobbit, una creatura che ama canti e feste, trascinato suo malgrado in un’avventura rischiosa e fantastica. Lafu colta di sorpresa allora dai campi Hobbit ...