Da Bertinotti a Veltroni | un promemoria per Elly I leader che non hanno avuto paura di Atreju

(Di venerdì 17 novembre 2023) «C’era un tempo nel quale Faustonon aveva timore a presentarsi e dialogare, pur dall’orgoglio della diversità delle posizioni, ora colgo che le posizioni sono cambiate», osserva Giorgia Meloni commentando l’annunciato “no” diSchlein all’invito formulato dei giovani di. «Io – osserva il presidente del Consiglio – mi sono sempre presentata quando sono stata invitata e sono stata io ad aprire agli inviti. Ricordo diversi capi di governo della sinistra, l’attuale commissario europeo (Gentiloni), Enrico Letta. Sarebbe una delle pochissime volte in cui una persona dice di no». Una posizione ribadita in queste ore anche dall’ex senatore Pd, Carlo Cottarelli. «Schlein doveva andare ade invitare Meloni ad andare alla prossima festa dell’Unità», dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, ...

Alla festa di FdI si sono visti, negli anni, Silvio Berlusconi, Fausto, Rosy Bindi, Walter, Luciano Violante, Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Renzi, per ...

