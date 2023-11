Da Bari Fitto difende la revisione del Pnrr | “Nessun dissapore con le Regioni”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Raffaele, ministro degli Affari Ue con delega al, risponde alle critiche delle opposizioni sulla gestione dei fondi europei, assicurando la regolarità delle erogazioni da parte di Bruxelles delle varie rate, ma soprattutto smentisce litigi cone comuni. Il politico salentino è intervenuto aalla manifestazione nazionale dell’Aiga al teatro Piccinni. Interpellato sulle frizioni con il governatore Michele Emiliano (che lo ha accusato di frenare il piano: “Qui non circola un soldo, tutti i soldi italiani ed europei sono bloccati nelle mani del ministro”), il ministro ha replicato: “Dissapori con le? Non ne vedo. I decreti legge - sia quello sulla governance che quello su Zes, Sud e coesione - sono stati approvati con il parere favorevole dalla ...

Investimenti e riforme, il tema della giustizia è fondamentale su entrambi i fronti. A ribadirlo, il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto, a margine del suo intervento nel teatro P