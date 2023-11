Cuneo Scuole al centro | altri due cantieri per nuove piazze scolastiche e piste ciclabili

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nuovi. Si tratta dei lavori davanti alla Scuola dell’Infanzia Lucia Viano in Via Rostagni (quartiere Donatello) e davanti alla Scuola paritaria dell’Infanzia A. T. Galimberti e la vicina scuola media Leonardo Da Vinci, in Via Sobrero. Sono due interventi finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che faranno compiere un passo avanti al progetto “al”. Poche settimane fa è partito il primo di tali progetti, davanti all’asilo nido in Via Silvio Pellico. Dopo l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale Santa Croce, partono cosìduesulla città finanziati con i fondi PNRR che si è aggiudicato il Comune di. Obiettivo di tutti gli interventi nell’ambito di “...