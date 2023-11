Cruciani è furioso | “Sapete quanto ci costano i vandali green?”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppeha commentato gli scontri avvenuti davanti al Parlamento che ha visto coinvolti il capo della Coldiretti, Prandini, e due esponenti radicali. A seguito dell’evento,ha colto l’occasione per esprimere la sua opinione sulla carne sintetica e coltivata: “Io sono a favore della libertà, in Italia si dovrebbe produrre e distribuire qualsiasi tipo di carne perché la concorrenza sarebbe vinta però dalla carne normale, quella tradizionale, la vera carne, non la carne sintetica, la carne coltivata che non viene dai bovini.” Il conduttore di Radio24 ha poi indirizzato parole taglienti verso coloro che promuovono la carne artificiale come futuro: “Io sono a favore della libertà, però amici miei la maggior parte di queste persone che vogliono introdurre la carne sintetica e coltivata in ...