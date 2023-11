Crippa e Sabbatini tra i protagonisti dell’International Cross La Mandria

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sale l’attesa per l’InternationalLa, appuntamento fissato per domenica 19 novembre in Piemonte. Il percorso è stato modificato rispetto agli Europei del prossimo anno per renderlo più simile a quello della prossima edizione del torneo continentale a Bruxelles, ma si passerà sempre attraverso luoghi iconici quali la Residenza Sabauda di Venaria Reale. Tanti iannunciati, a cominciare dall’azzurro campione d’Europa dei 10.000 Yeman, ma anche i campioni europei della staffetta diGaiae Yassin Bouih, oltre ad altri due specialisti come il pugliese Pasquale Selvarolo e la piemontese Anna Arnaudo. Yeman, che al Parco Laè stato quarto nella scorsa edizione degli Euro, ...