(Di venerdì 17 novembre 2023) Paolo, psichiatra e sociologo, in un'intervista a La Repubblica, solleva preoccupazioni significative riguardo alla crescente fragilità deie il ruolo dellatudine in questo fenomeno. L'articolo .

"Iragazzi sono soli e sono sole anche le famiglie. Questo malgrado ci sia l'illusione di essere ... Paolo, psichiatra, sociologo e saggista, dopo il suicidio del tredicenne di Palermo , ...

Crepet: “I nostri ragazzi sono soli e sono sole anche le famiglie. Meloni aiuti davvero i giovani” Orizzonte Scuola

Crepet critica Fedez: “Non ha gli strumenti per parlare di salute mentale, né lui né alcuni… Il Fatto Quotidiano

Marco Tardelli ha smesso di fumare il sigaro. Ormai da un mese. Merito di Fausto Bertinotti. «Io volevo smettere da tempo e Bertinotti quella sera mi ha ispirato. Lui mi ispira in tutto ...«I nostri ragazzi sono soli e sono sole anche le famiglie. Questo malgrado ci sia l’illusione di essere sempre connessi con il mondo intero. In realtà non riusciamo più neanche a educare i ragazzi all ...