Creme di lusso | un vero investimento per la propria pelle

Leggi su amica

(Di venerdì 17 novembre 2023) GUARDA LE FOTOdi: le migliori con caviale, oro e ingredienti rari C’è chi le considera une proprioper labellezza: dietro alle alte cifre richieste per lenon ci sono solo pack pregiati ma anche formule anti-età così all’avanguardia che per svilupparle ci vogliono anni di studio e lavoro. Quelle di ultima generazione incorporano oro, caviale, diamanti e, soprattutto, estratti di piante rarissime. Basti pensare al nuovo Sublimage L’Extrait de Nuit di Chanel che, oltre alla Vanilla Planifolia – l’attivo star di tutta la linea -, incorpora anche l’estratto di Swertia dell’Himalaya: un prodigio vegetale che fiorisce in ...