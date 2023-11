Covid Italia | somministrati 669 935 vaccini Oltre metà in 3 Regioni

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Dal 25 settembre al 16 novembre 2023 insono state somministrate 669.935 dosi di vaccino anti-Comirnaty XBB.1.5. E' quanto riporta il report sulla somministrazioni della campagna vaccinale-19 autunno-inverno 2023-24, che l'Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare. Questi dati tra pochi giorni andranno ad alimentare la nuova piattaforma sulla campagna vaccinale che si è trasferita sul sito del ministero della Salute dopo la dismissione della struttura che nel 2021-22 fu guidata dal generale Figliuolo. Per quanto riguarda la vaccinazione a tutta la popolazione, Lombardia, Emilia Romagna e Toscanda da sole hanno fatto 431mila immunizzazioni anti-. Seguono nella classifica: Piemonte (44.988), Lazio (33.470), Veneto (31.615), Puglia (26.607), Friuli Venezia Giulia (19.176), Liguria ...

Covid : in Italia 34.314 nuovi casi - +26 - 1% nell'ultima settimana

Covid : in Italia 34.314 nuovi casi - +26 - 1% nell'ultima settimana

Covid : in Italia 34.314 nuovi casi - +26 - 1% nell'ultima settimana

Covid Italia - contagi e morti in aumento : bollettino ultima settimana

Covid Italia - contagi e morti in aumento : bollettino ultima settimana

Covid Italia - contagi e morti in aumento : bollettino ultima settimana

... il 31 dicembre scade la deroga al patto di stabilità, cioè la possibilità di fare debito praticamente da parte dei Paesi Ue che era stata derogata nel post -: chiediamo che l'possa non ...

Covid in Italia in risalita: cosa sta accadendo (e il nuovo spot) Fortune Italia

Il Covid torna a spaventare. I casi di positività diagnosticati e segnalati in Italia nel periodo 9-15 novembre sono «pari a 58 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto ...Lombardia, Emilia Romagna e Toscanda da sole hanno fatto 431mila immunizzazioni ...